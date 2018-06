Tião Viana viaja à Noruega para mostrar “sucesso ambiental” do Acre

O governador do Acre, Sebastião Viana, viajou para a Noruega, onde deve apresentar o “sucesso ambiental” conquistado pelo estado nos últimos anos. O chefe do Palácio Rio Branco passou o bastão para a presidente do Tribunal de Justiça (TJ), desembargadora Denise Bonfim, que enfim estava no estado para assumir o posto.

Em nota assinada pela assessoria de imprensa do governador, a seguinte informação ilustra a agenda: Sebastião “vai compor a mesa de debates na qual será apresentada a experiência de sucesso com a diversificação da economia em bases sustentáveis no estado e dialogará sobre novas possibilidades de cooperações”.

Antes que pairassem as críticas, o Palácio Rio Branco já foi esclarecendo que Viana não recebeu nenhum centavo dos cofres públicos do Acre para fazer a viagem. “A agenda na Noruega (…) é custeada pelas entidades internacionais que realizaram o convite”, publicou o governo que, até então, fazia silencia sobre a partida do governador petista.

“É uma oportunidade de apresentar nossa experiência bem-sucedida em assegurar a evolução da renda, melhorar a economia do estado, ter uma queda no desmatamento e defender nossa Amazônia”, declarou o governador, que já havia sido convidado, no ano passado, pelo então ministro de Meio Ambiente daquele país, Vidar Helgesen, durante agenda da COP 23, na Alemanha.

Segundo o Departamento de Comunicação do Governo do Acre, a participação acreana é fruto das parcerias que o estado tem realizado nos últimos anos, o que tem assegurado os investimentos na agricultura familiar, valorização cultural das comunidades indígenas, inclusão social e construção de um modelo de desenvolvimento sustentável eficiente.

