PM fica gravemente ferido em acidente envolvendo carreta e motocicletas na BR-364

Um acidente registrado no início da manhã desta segunda-feira (25), na BR-364, mais precisamente na região de Ariquemes, em Rondônia, deixou um policial militar gravemente ferido. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu uma carreta e duas motocicletas.

Com o impacto, uma das motos incendiou e o fogo se alastrou para a carreta que transportava dois tratores. O militar não teve o nome divulgado.

Ainda segundo a PRF, o acidente pode ter sido causado por conta de um buraco na rodovia. O policial teria batido no buraco e, em seguida, acabou colidindo contra a carreta. Após a colisão a carreta parou e um outro motociclista, que vinha logo atrás, também chocou-se contra a carreta.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada e apagou as chamas dos veículos. Equipes do Samu prestaram atendimento ao policial que apresentava um traumatismo craniano e ao segundo motociclista que possivelmente teria uma fratura na perna. O condutor da carreta não se feriu.