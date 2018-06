No Fantástico, agricultor aparece encoberto de lama e denuncia descaso do governo com ramais no Acre

O Acre apareceu mais uma vez de forma negativa em rede nacional no programa Fantástico, neste Domingo (24). Desta vez, a pauta foi a falta de investimentos na abertura de ramais e vias de acesso por parte do governo do estado.

O agricultor Clodoaldo de Lima Nunes, morador do município de Porto Acre, distante pouco mais de 50 quilômetros da capital acreana, teve o seu vídeo exibido no quadro ‘O Que Brasil Eu Quero Para o Futuro’, no programa global dominical.

No apelo, Clodoaldo que aparece no vídeo totalmente encoberto por lama, em um dos ramais do Acre e disse:

“O Brasil que eu quero, é que nossos governantes olhem mais para nossas estradas e ramais e que eu não possa chegar desse jeito, assim na minha casa. Igual um porco”, lamentou Clodoaldo.

Veja o Vídeo AQUI

Em 2013, o governador Tião Viana chegou a fazer o lançamento oficial do Programa Ramais do Povo no estado, mas ao que parece, não mudou muito de lá para cá. Segundo Viana, o programa previa a pavimentação, piçarramento e conservação de estradas rurais do estado, com investimentos que ultrapassariam mais de R$ 77 milhões.

O lançamento do programa por Tião Viana, exatamente no dia 5 de Junho de 2013, aconteceu na Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Acre (Fetacre), contando com a presença maciça de produtores rurais, prefeitos de municípios de todas as regiões do Acre, incluindo o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, deputados estaduais da base aliada e ainda, secretários de estado, infelizmente até hoje, em 2018, se tornou apenas mais uma vaga lembrança de suas muitas promessas de governo não cumpridas ou concluídas.