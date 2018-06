No Facebook, jovem desabafa após ser rejeitado pela mãe por ser gay

O jovem Henrique Silva, de 24 anos, de Manaus (MA), emocionou os internautas ao fazer um desabafo no Facebook nesse domingo (24). Ele diz ter sido rejeitado pela mãe, que não aceitou o fato de ele ser homossexual e deixou de falar com ele por causa da religião dela.

“Mais de 2 meses sem minha mãe falar comigo. Eu vou ser 100% sincero com vocês que são amigos da mãe de vocês, eu sinto muito inveja. Minha mãe é proibida de falar comigo por eu ser gay, pela religião dela. E isso me machuca muito. Hoje descobri que ela me bloqueou de vez e cortou todos os meios de contato comigo. Mas pra ela, essa é a vontade de Deus”, escreveu o jovem.

O post foi ilustrado com o print de uma suposta conversa entre Henrique e a mãe dele no WhatsApp (abaixo), em que é possível ler as últimas mensagens enviadas por ele à mãe. Aparentemente, a mãe chegou a bloquear o filho no aplicativo de mensagens.

O desabafo viralizou nas redes sociais e, até a publicação dessa matéria, já eram quase 60 mil interações e 40.300 compartilhamentos.

Ao ver a repercussão, Henrique fez novo post falando sobre as proporções que o caso tomou e sobre como se sente após o desabafo.

Apesar de tudo não me sinto bem. Não me sinto leve. Meu intuito jamais foi expor ou magoar alguém com meu post. Meu intuito era mostrar como eu estava de coração partido no momento. Amo minha mãe, sinto falta dela e queria apenas que a religião não atrapalhasse nossa relação. Eu literalmente recebi milhares de mensagens de apoio e continuo recebendo. A postagem viralizou e tudo tomou proporções que eu nem imaginei possíveis. Mas estou recebendo pressão por membros da família para apagar o post. Gostaria de agradecer a cada um que mandou energias positivas, cada um que contou sua história. E ainda estou respondendo a todos. Ganhei várias mães e irmãos pelo país. Obrigado a todos de coração!!!! 💗 💗 💗 “Tudo vai ficar bem, e essas feridas vão se curar.”