Em Rio Branco, casal fica em estado grave após dupla atirar 7 vezes contra casa

A dupla tentativa de homicídio foi registrada na tarde desta segunda-feira (25) em Rio Branco. O presidiário monitorado por tornozeleira Leandro Santana, 39 anos, e sua mulher, Rosialda Silva, 32 anos, foram feridos a tiros dentro da casa onde moram, na Rua Santa Teresinha, no bairro 6 de agosto.

O casal estava na parte debaixo da casa de dois pisos conversando quando dois homens chegaram em uma motocicleta, pararam na frente da casa e o garupa de posse de uma arma de fogo efetuou 7 tiros contra as vítimas, sendo que um dos projeteis acertou Leandro no tórax e dois na virilha.

A mulher foi baleada com dois tiros na perna e um no braço. Os criminosos fugiram do local e não foram encontrados pela polícia. Duas ambulâncias do Samu foram acionadas para socorrer as vítimas que foram encaminhadas ao Pronto Socorro da capital em estado considerado grave.

A polícia acredita que a motivação do crime tenha sido briga entre facções rivais. O caso já esta sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).