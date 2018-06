Dnit esclarece que faixa de pedestre, com defensa metálica na BR-364 é provisória

Após polêmica envolvendo a instalação de uma faixa de pedestres pintada recentemente na Via Verde/BR-364, em frente a Loja Gazin, em Rio Branco, com a passagem bloqueada por uma defensa metálica, o superintendente do DNIT Tiago Caetano decidiu esclarecer os fatos.

O gestor explicou que a instalação da defensa metálica foi uma medida provisória para por fim aos reclames dos moradores dos arredores devidos aos frequentes acidentes no perímetro.

A passagem da faixa de pedestre, interrompida pela defensa, virou motivo de chacota, e o diretor alegou que a faixa foi pintada de forma educativa, após a instalação da defensa.

“Não foi algo impensado, não é o que está se divulgando aí que não teve planejamento. Nós mantivemos as faixas antigas do trecho, mas depois que colocamos a defensa surgiu a demanda de populares solicitando uma faixa ali, pois, estava muito espassado uma da outra. Instalamos a princípio como uma ação educativa para que os pedestres se acostumassem com a ideia de que ali haveria uma caixa de pedestre, mas, explicamos aos moradores que os dispositivos de ponta para abrir a defensa, teria que vir de fora. No máximo na próxima semana já deve chegar e a faixa deve finalmente ser ativada”, disse Caetano.

Ac24horas