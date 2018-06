Combinação inusitada provoca desconfiança sobre Mega-Sena

O sorteio da Mega-Sena no último sábado (23) gerou suspeita de fraude nas redes sociais por conta da semelhança entre os números: todos fazem parte da mesma dezena, a 50. Esta foi a primeira vez que a coincidência aconteceu, fazendo com que surgissem teorias da conspiração.

Após o sorteio das bolas 50 – 51 – 56 – 57 – 58 – 59, a internet foi invadida por posts desconfiados. Quatro apostas -um bolão em Salvador e jogos individuais em Canoas (RS), Maranguape (CE) e Marabá (PA)- dividiram o prêmio de mais de R$ 38,5 milhões.

Matemáticos consultados pelo UOL explicam que as sessenta dezenas da Mega geram mais de 50 milhões de possibilidades, 50.063.860 para ser mais exato e “todas as combinações têm a mesma probabilidade”, afirma o professor Waldeck Schutzer, chefe do Departamento de Matemática da Ufscar (Universidade Federal de São Carlos).

As apostas que escolheram os números da mesma dezena podem ter sido feitas pelos próprios apostadores ou por máquinas de apostas das lotéricas, a chamada “surpresinha”.

Tanto a escolha quanto o sorteio da sequência polêmica é tão possível que 152 apostas fizeram a quina e outras 4.816 acertaram a quadra.

Segundo o professor de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) Gilcione Nonato Costa, o melhor mesmo é “não jogar”. “A probabilidade de acertar é quase nula”, diz.

Os jogadores questionam principalmente o peso das bolas numeradas, que pode influenciar no resultado. De acordo com o Inmetro [Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia], todas as bolas têm o mesmo peso. Elas são colocadas dentro dos globos na frente do público.

Auditores locais e auditores da Caixa monitoram os sorteios.