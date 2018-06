Caçambeiros fecham entrada do Deracre até governo pagar salários atrasados

A entrada do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), na manhã desta segunda-feira (25), foi fechada por caçambeiros que reclamam a falta de pagamento de um acordo feito entre o sindicato e o governo de 7 milhões em salários atrasados. O acordo era que o governo pagasse a dívida em parcelas de 800 mil, mas, já tem três meses que não fazem o pagamento.

“Toda vez eles quebram o acordo, já virou costume. Os trabalhadores já estão em caos, por causa da dívida eles não conseguem mais honrar com as dívidas dele, com o banco, com boletos, não tem data pra fazer negociação, tem deles que já estão com as luzes cortadas, faltando comida na geladeira… Então hoje estamos aqui, o sindicato não aceita esse tipo de situação e estamos aqui dando esse apoio pra eles”, disse o presidente interino do sindicato, Marcos Maia.

O presidente ainda relata que se acaso o governo não comparecer para fazer outra negociação pretende parar de vez os trabalhos e fechar também a usina de asfalto. “O governo só pagou três parcelas do acordo e de lá pra cá estamos sem receber esqueceram da dívida, então nós viemos para o tudo ou nada. Estamos aqui na frente do Deracre e se não haver acordo de pagamento, também vamos interditar a frente da usina de asfalto de Deracre e só vamos levantar o acampamento quando o governador se manifestar pra pagar o que deve”, disse Júlio Farias, caçambeiros.