Bebê encontrado morto dentro de centrífuga não tinha lesões externas, diz polícia

O bebê recém-nascido foi achado morto dentro de uma centrífuga, no domingo (24), no banheiro de uma casa do Bairro Nova Porto Velho, em Porto Velho. De acordo com a Polícia Militar (PM), o corpo do menino foi encontrado por uma testemunha, enrolado no vestido da mãe.

A suspeita é que a mãe tenha praticado infanticídio, morte provocada no parto ou na gestação. De acordo com a PM, a guarnição do Setor 11 foi acionada até a maternidade municipal, pois uma médica informou que uma mãe de 28 anos deu entrada no local com uma morta.