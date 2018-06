No Acre, criminosos invadem casa e matam comerciante com tiro na cabeça

O comerciante Edilson Araújo da Silva, 62 anos, teve a casa invadida por criminosos na noite do sábado (23) e foi baleado com um disparo de arma de fogo na cabeça. Ele morreu na manhã de domingo (24). O crime aconteceu na zona rural do município de Mâncio Lima, no interior do Acre.

Segundo a polícia, a família informou que Silva sofreu ameaças dos criminosos. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o idoso e o levou ao hospital da cidade vizinha, Cruzeiro do Sul. Silva ainda teria passado por cirurgia, mas não resistiu.

Os homens responsáveis pela morte do idoso fugiram e ainda não foram encontrados pela polícia. O crime seg sob investigação. Não foi informado se algum pertence da vítima foi roubado.