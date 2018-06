Mulher é presa após abortar e colocar corpo de criança dentro de centrífuga

Uma mulher de 28 anos, cujo o nome não foi divulgado, foi presa neste domingo (28) na Maternidade Pública Mãe Esperança, em Porto Velho, Rondônia. Ela, segundo a denuncia feita à polícia, teria abortado no banheiro de casa e escondido o bebê dentro de um centrífuga de roupas.

Segundo consta, a mulher negava estar grávida todas as vezes que as amigas e os familiares tocavam no assunto. O aborto teria acontecido no sábado (23), e ela foi levada à maternidade por uma das amigas após reclamar de dores no corpo e afirmar que estava passando mal.

O corpo da criança estava em meio a peças de roupas sujas de sangue. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada e recolheu o corpo que foi levado à sede da instituição, onde deve passar por perícia. A mulher presa, após receber alta será ouvida pelo delegado.