Advogados estão em segundo lugar no ranking das 10 profissões com mais psicopatas

Ter um colega de trabalho psicopata pode ser mais comum do que se imagina e isso não significa que alguém será cortado com uma serra elétrica. Falta de empatia, tendência à insensibilidade, desprezo pelos sentimentos de outras pessoas, irresponsabilidade, irritabilidade e agressividade são as principais características da psicopatia, um transtorno de personalidade antissocial.

A publicação britânica The Week divulgou duas listas: uma com as profissões que mais possuem psicopatas e outra com as que possuem menos psicopatas. Veja abaixo os dados:

Profissões com maior % de psicopatas

1. CEO

2. Advogado

3. Apresentador de rádio e TV

4. Vendedor

5. Cirurgião

6. Jornalista

7. Policial

8. Pastor

9. Chefe de cozinha

10. Funcionário público

Profissões com menor % de psicopatas

1. Cuidador de idosos

2. Enfermeiro

3. Terapeuta

4. Artesão

5. Esteticista

6. Voluntário

7. Professor

8. Artista

9. Médico

10. Contador

Fonte: “The Wisdom of Psychopaths”, Kevin Dutton, Farrar, Straus and Giroux