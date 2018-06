Polícia prende homens transportando mais de duas toneladas de peixe na BR-364

Valdenes S. S., de 39 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira (22) após uma denúncia anônima informando que ele estaria transportando 1.682kg de pescados em um caminhão na BR-364, em Jaci-Paraná, distrito de Porto Velho. Mardey G. S., que fazia o transporte de 470 kg de outras espécies de peixe, também foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais informaram que ao receberam a denúncia saíram em patrulhamento pela rodovia e conseguiram localizar o caminhão que estava sendo dirigido por Valdenes.

Na abordagem, foi encontrado dentro do baú do caminhão 1.862kg de pirarucu. Logo em seguida, Marley que dirigia uma Fiurino também foi abordado e encontrado dentro do veículo 470kg de várias espécies de peixe.

Ainda de acordo com o boletim, os dois homens trabalhavam fazendo o transporte de peixes para a mesma empresa. Eles receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Porto Velho.

Rondoniagora