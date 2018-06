Mais um jovem sem envolvimento com facções é executado em Rio Branco

O jovem Robson Nascimento Moura, 19 anos, foi executado com 5 tiros na cabeça na madrugada deste sábado (23), na casa onde morava na Rua Olinda, localizada no conjunto Valdemar Maciel, na região do Calafate, em Rio Branco. A vítima foi assassinada em cima da cama enquanto dormia.

A família do jovem relatou que ele não tinha envolvimento com facções criminosas e que nem imagina por qual motivo resolveram tirar sua vida. O corpo de Robson foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) pela ambulância de suporte avançado do Samu, depois de os paramédicos tentarem reanimar a vítima.

O caso soma-se aos demais que seguem sob investigação da Polícia Civil por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento nenhum suspeito foi preso. Enquanto isso, o governo segue afirmando na midia oficial que o Acre teve queda de mais de 30% nos números de assassinados nos últimos dias.