Em Porto Velho, gêmeos nascem na hora do gol de Neymar contra a Costa Rica

A manhã desta sexta-feira (22) foi de fortes emoções para os torcedores da seleção brasileira e também para os pais dos gêmeos que nasceram no momento exato em que Neymar marcou o segundo gol do Brasil contra a Costa Rica, na Copa do Mundo da Rússia.

“Estávamos fazendo a cesárea da mãe e assim que tiramos os bebês ouvimos gritos de gol dos pacientes de outras alas. Foi inesquecível”, contou a pediatra Rafaela Rodrigues, do Hospital de Base de Porto Velho.

Em entrevista ao G1, a médica revelou que assistia a partida de futebol em uma sala, quando uma técnica a chamou para um parto de gêmeos em andamento. “A gente estava acompanhando o jogo, mas atentos na cesárea dos meninos. Minutos depois que o Coutinho abriu o placar retiramos o Arthur da barriga da mãe. Logo na sequência foi a vez do Antony, aí ouvi gritos de gol de outras alas”, relembra Rafaela.

A avó dos meninos revelou que gostaria de homenagear as crianças com os nomes de Neymar e Felipe Coutinho. No entanto, o pai e a mãe preferiram chamar de Arthur e Antony. “Se fossem meus filhos seriam Antoneymar e Arthur Coutinho. Mas eu não posso decidir pelos pais”, revela Neuza Cândida Ribeiro, de 47 anos.

A avó contou ainda que reviveu uma emoção já sentida em 1990, quando deu à luz ao filho durante o mundial de futebol na Itália. “Meu filho mais velho nasceu em uma Copa e agora meus netos nasceram em outra Copa do Mundo. Na época, com 19 anos, decidi homenagear meu filho e o chamei de Müller, mesmo nome do jogador alemão que fazia sucesso na época”, lembrou.

Os bebês estão no berçário e vão ficar em observação. Eles estão bem e não correm risco.