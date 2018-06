Boi morre carbonizado após caminhão boiadeiro pegar fogo na BR-364

Um caminhão boiadeiro pegou fogo no quilômetro 479 da BR-364, na tarde de quinta-feira (21). As duas pistas da rodovia precisaram ser interditadas temporariamente. Apenas um animal morreu, pois não foi possível retirá-lo antes que as chamas se alastrassem.

Segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a hipótese é de que a chamas tenham começado por uma possível falha elétrica ou mecânica. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e conseguiu apagar o fogo que já tinha destruído parte da carroceria.