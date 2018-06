Bebedeira em casa no Belo Jardim termina com homem morto a terçadadas

Uma bebedeira terminou em morte na noite de quinta-feira (21) na Travessa da Castanheira, que tem acesso pelo Ramal do Macarrão, no bairro Belo Jardim I, em Rio Branco. Silvano Amâncio da Costa, 43 anos, foi assassinado com vários golpes de facão pelo atual companheiro de sua ex-mulher. Esta foi a quarta morte violenta registrada em menos de 24 horas no Acre, sendo três delas na capital.

De acordo com as informações apuradas pelo Ecos da Notícia, a vítima e o autor do crime bebiam na casa da mulher e quando ela decidiu ir para o quarto dormir os dois homens iniciaram uma discussão. Silvano teria pegado um pedaço de madeira e partido para a agressão, momento em que o outro armou-se com um terçado e desferiu vários golpes contra a vítima que foi atingida nos braços, costas e na cabeça.

Após praticar o crime, o homem, cuja identidade não foi divulgada pela polícia, fugiu e segue sendo procurado. Quando acordou, a mulher se deparou com o corpo do ex-marido caído na cozinha da casa. Desesperada com a cena ela abraçou o cadáver, ficando suja pelo sangue que se espalhava por todos os cômodos da residência.

Peritos do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e recolheram o corpo que foi levado à sede da instituição, onde após os procedimentos necessários deve ser liberado para velório e sepultamento. Um fato que chamou atenção, é que bebedeira que culminou no bárbaro assassinato acontecia à cerca de 200 metros de onde no início da tarde do mesmo dia um menor de 17 anos foi executado a tiros.