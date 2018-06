Bebê de Rondônia vira diva da moda com ‘looks’ copiados de famosas

Alice Ferreira é uma bebê de 1 ano e 7 meses que mora em Ariquemes, Rondônia. Sim, uma bebê, mas já está virando uma diva da moda. Alice é vestida pela mãe, Ana Rita Ferreira, como as famosas em fotos publicadas na imprensa de celebridades, com isso, já ganhou 15 mil fãs em sua página no Facebook.

“Tive a ideia de fazer as fotos com poses diferenciadas, tipo modelo. Já as inspiradas em famosas foi quando eu vi outra bebê que usava roupas reproduzidas das atrizes brasileiras. Começou como brincadeira, e ela é muito fotogênica, faz caras e bocas, então as pessoas foram se apaixonando por ela”, conta a mãe.

Várias famosas que foram “homenageadas” curtiram, comentaram e estão seguindo as publicações da pequena Alice, é o caso de Aline Riscado, Lívia Andrade, Deborah Secco e até a socialite americana Paris Hilton. Alice também já usou looks da cantora Britney Spears, atriz Camila Pitanga e a cantora Anitta.