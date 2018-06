A partir de setembro, placas de carros e motos no Brasil terão chips e códigos

O prazo para as placas de veículos adotarem o padrão dos países do Mercosul vai começar em 1º de setembro de 2018. A mudança será obrigatória para modelos zero quilômetro, veículos que passarem por processo de transferência de município ou propriedade, ou quando houver a necessidade de substituição das placas.

Os veículos usados terão até o 31 de dezembro de 2023 para mudar. O Departamento de Trânsito do Acre (Detran/Ac), assim como os departamentos de outros estados, até 1º de setembro para começar a emplacar os veículos com o novo modelo estabelecido. Ainda não existe uma definição de quais serão os valores.

O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) informou, que a nova resolução padroniza a produção nacional, o que pode diminuir o custo. As novas placas vai ter outra configuração de letras e números, um chip, e um código do tipo QR Code para facilitar a identificação dos veículos roubados ou clonados nos países do Mercosul.