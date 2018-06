MP e MPF recomendam que direito de uso do Rio Madeira pela UHE Santo Antônio seja suspenso

A Santo Antônio Energia vem adotando as medidas de proteção a Jacy-Paraná exigidas pela Agência Nacional de Águas (ANA), tendo já apresentado todas as propostas de desapropriação dos imóveis localizados na faixa de proteção estabelecida pela agência para o distrito, em um processo que durou cerca de sete meses, é baseado no diálogo e que alcançou 80% de aceite. Infelizmente, ainda não foi possível concluir todas as negociações e parte das desapropriações terão de ser judiciais, quando um perito judicial definirá o valor a ser pago. A empresa vem dialogando ativamente com a comunidade e reafirma que todas as avaliações foram realizadas por empresas experientes e em integral atendimento às normas técnicas da ABNT. As desapropriações extrajudiciais são negociações privadas desenvolvidas diretamente entre a Santo Antônio Energia e as famílias, razão pela qual a companhia não pode divulgar detalhes das negociações.