Dupla em moto executa jovem com 10 tiros no bairro Recanto dos Buritis

A jovem Janaína Souza, 22 anos, foi vítima de um assassinato com características evidentes de execução na noite desta quinta-feira (21), na Travessa da Alegria, que fica no bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco. Ela seguia de bicicleta com um amigo, quando foram abordados por dois homens numa motocicleta.

O Ecos da Notícia apurou junto aos populares que estavam no local, que os criminosos sacaram as armas e atiraram somente em direção à Janaína, poupando desta forma o amigo que estava acompanhado dela. Acredita-se que ela tenha sido o alvo de uma facção criminosa que busca controlar o tráfico na região.

De acordo com os peritos do Instituto Médico Legal (IML), a jovem foi atingida com cerca de 10 tiros, a maior parte deles na cabeça e no tórax. O corpo foi recolhido e levado à sede do IML, onde após os procedimentos necessários será liberado para velório e sepultamento. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.