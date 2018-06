Dupla em bicicleta persegue e mata adolescente a tiros no Belo Jardim

O adolescente Felipe Marques de Souza, 17 anos, foi executado a tiros na tarde desta quinta-feira (21), na Travessa Castanheira, localizada no Ramal do Macarrão, que fica na região do Belo Jardim I, em Rio Branco. Dois homens numa bicicleta teriam abordado a vítima e após mata-la fugiram do local.

Policiais militares do 2° Batalhão foram acionados e isolaram a área até a chegada da perícia criminal. No corpo de Felipe, os peritos do Instituto Médico Legal (IML) constataram pelo menos 4 perfurações de bala, a maioria na parte do tórax.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ainda não se sabe a real motivação para o crime, mas existe a suspeita de que tenha relação com a guerra entre facções ou mesmo com o tráfico de drogas. Não foi informado se o menor possuía passagens pela polícia.