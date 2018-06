Devido jogo do Brasil, bancos mudam horário de atendimento ao público na sexta

Devido ao jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, os bancos vão funcionar e um horário diferente nesta sexta-feira (22). O jogo entre Brasil e Costa Rica vai acontecer às nove horas da manhã, por isso as agências bancárias vão abrir para atendimento ao público no período da tarde, das 13 às 17 horas.

Segundo a regulamentação do Banco Central, as agências devem ficar abertas por, no mínimo quatro horas, mesmo durante os dias de jogos da seleção brasileira. Caixas eletrônicos, aplicativos e plataformas digitais vão funcionar normalmente para pagamento de boletos, saques e transferências.