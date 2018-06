Devido ao jogo do Brasil, OCA atenderá apenas no período da tarde

A Central de Serviços Públicos (OCA) terá seu horário de atendimento ao público a partir das 13h nesta sexta feira, 22. A mudança, em caráter excepcional, é em atenção ao decreto 9.071 de 7 de junho de 2018, que dispõe sobre o horário de funcionamento nos órgãos públicos durante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia 2018.

Conforme o documento, nos dias de jogos, o horário de expediente será em tempo corrido. Assim, se a partida for realizada pela manhã, o expediente passa a funcionar no período da tarde, e vice-versa. Porém, os secretários de Estado e as demais autoridades da administração pública estão autorizados a convocar servidores para expediente normal, conforme a necessidade de serviço.

Dessa forma, nesta sexta-feira, 21, os atendimentos na Central de Serviços Públicos (Oca) serão realizados das 13 horas às 18 horas, assim como nos demais dias de jogos pela manhã.

A mudança de horário nos atendimentos não se aplica aos serviços nas unidades de saúde e no Hospital das Clinicas, Atendimento Médico Especializado, Serviço de Apoio Diagnóstico, Setores de Internação, Centro Cirúrgico, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e Central de Agendamento de Cirurgias.

