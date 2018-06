Deputado acredita que “viagem da florestania” terminará com fábrica de preservativos fechada

O fechamento da fábrica de camisinhas Natex e a óbvia demissão de servidores, mais de cem empregos diretos e indiretos, enterra consigo a “viagem” que foi a “Florestania”, o arquétipo de economia defendido pelo PT nos últimos 20 anos no Acre. A análise é do deputado estadual Antônio Pedro (DEM), diretamente interessado no assunto porque é morador de Xapuri, onde estava a fábrica e, obviamente, é vizinho dos novos desempregados com o encerramento dos trabalhados da empresa.

Erguida sob forte apelo ambiental, há dez anos, nos arredores da cidade onde nasceu e viveu Chico Mendes, a fábrica de preservativo era o símbolo da florestania. Diante de representantes de organismos internacionais de defesa do meio ambiente o Governo do Acre apresentou a ideia como se fosse a salvação da economia do Acre.

Era tudo um sonho, segundo o deputado. Uma “viagem” que custou caro aos cofres estatais e que acaba de arruinar dezenas de famílias cujos membros perderam seus empregos.

Antônio Pedro relata que a fábrica de camisúnico não é o únicoempreendimento do Estado a falir, numa prova inequívoca de que o PT matou a economia do Estado ao tentar ser empreendedor.

“O Acre já sabe que tudo o que eles montaram anunciando como grandes empreendimentos faliu. Basta lembrar da fábricas de peixes, da de tacos, enfim… Essas empresas só serviram para extorquir pessoas para votar nos candidatos deles”, diz o parlamentar.

-Blog do Evandro