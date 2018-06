Bebê tem parada cardíaca e morre por negligência no Santa Juliana, denuncia avô

A autônoma Claudirene Batista registrou na delegacia da 1ª Regional de Rio Branco uma queixa-crime contra o Hospital Santa Juliana sob acusação de negligência médica no parto da filha, Ingridi Batista, que, por suposto descaso, teria resultado na parada cardíaca e morte cerebral da criança recém-nascida que se encontra na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Claudirene acusa o hospital por descaso ao não realizar uma cirurgia a tempo para a retirada da criança resultando na morte cerebral da recém-nascida.

“Ela deu entrada às 23:40 horas de quarta-feira (20) e depois de várias tentativas de forçar o parto normal a criança nasceu com problemas e a mãe convulsionou”, cita trecho do boletim de ocorrência.

O avô materno da criança, Cleston Herson Rodrigues, 41 anos, também registrou um boletim de ocorrência pedindo apuração no caso de suposta negligência no parto.

“Espero que a justiça seja feita. Estávamos com uma expectativa muito grande da chegada da criança. Inadmissível que aceite um caso desses e sabemos que não é a primeira vez que acontece aqui nas maternidades de Rio Branco. Queremos uma investigação para saber onde houve falhas e quem são os culpados”, diz.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Acre que afirmou que embora a paciente seja atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Santa Juliana não há responsabilidade do Estado com relação à gestão do hospital que por sua vez é particular.

A reportagem também tentou contato com a direção do Hospital Santa Juliana através do celular com final (68) xxxx-3989, mas as ligações não foram atendidas.

Fonte: Folha do Acre