“Bactéria superpoderosa está matando gente no PS”, afirma deputado

A morte recente de pelo menos duas pessoas de forma estranha no Pronto Socorro de Rio Branco levou o deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) a iniciar um processo de investigação para tentar descobrir o que há por trás de ocorrências tão curiosas. As mortes teria sido da mesma forma e o Governo escondeu da imprensa.

O parlamentar disse que entrou no caso por duas razões, pelo menos: é que podem ter ocorrido outras cinco mortes nas mesmas condições e o fato de maioria das vítimas serem pessoas humildes, algumas da zona rural.

“Pode estar se proliferando no Pronto Socorro uma bactéria superpoderosa que estaria matando gente e eu senti necessidade de entrar no caso porque só morreram pessoas muito humildes, que nunca vão procurar seus direitos. Depois o Governo está tentando esconder isso”, disse agora há pouco o deputado ao Blog do Evandro Cordeiro.