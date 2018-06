Traficante que se diz “protegido por Deus” é preso mais uma vez no bairro Esperança

Da Redação, com informações de Lília Camargo

Na manhã desta quarta-feira (20), a Policia Civil através da Delegacia de Repressão ao Entorpecente (Dre), apresentou a prisão de Maxuell Viana do Nascimento, 33 anos e Danila Alves Cordeiro, de 19 anos, suspeitos pelo crime de tráfico de drogas e associação criminosa.

Maxuell estava foragido desde março deste ano quando a polícia deflagrou uma ação no bairro Conquista e ele chegou a trocar tiros com os policiais, mas conseguiu fugir. Após quase três meses de investigação, ele foi localizado no bairro Esperança na manhã de hoje, em uma residência alugada por outro traficante procurado pela justiça, o Sidney.

Na casa, o delegado apreendeu uma quantidade de produto entorpecente, material para confecção e objetos sem origem duvidosa como relógios e televisores. A namorada de Maxuell, Danila Alves Cordeiro, de 19 anos também foi presa pelos mesmo crimes. Após a apresentação na delegacia, Danila foi encaminhada a audiência de custódia e Maxuell encaminhado ao Presídio Francisco de Oliveira Conde (Foc).

VALE A PENA LEMBRAR

Maxuell na ação deflagrada em março após trocar tiros com a polícia e fugir publicou em sua rede social que havia tido um livramento, escrevendo a seguinte frase: “Deus sempre tá comigo não adianta o inimigo tentar me derrubar porque uma coisa Deus sabe e nosso coração é ele sabe como é o meu… Obrigado Deus pelo livramento de hoje”.