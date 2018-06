Suspeito de matar homem dentro da Igreja Universal é preso em ação da polícia no Calafate

Da Redação, com informações de Lília Camargo

Alberto Patricio Pereira, de 25 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (20), no bairro Valdemar Maciel, região do Calafate suspeito pelo crime de homicídio ocorrido há cerca de dois meses em que a vítima morreu dentro de uma igreja após ser alvejada por quatro tiros.

Com o suspeito a polícia apreendeu duas armas de fogo sendo uma calibre 22 e outra calibre 380, mesmo calibre usada no crime, luvas e um capuz que ele utilizava nos crimes.

A vítima, José da Costa Veras morreu em 24 de abril deste ano após ser alvo de tiros na Estrada do Calafate e morrer dentro de uma igreja protestante. Segundo as investigações, ele havia saído da facção criminosa em que pertencia e estava frequentando a igreja na tentativa de sair do crime.

A motivação, de acordo com o delegado Remulo Diniz, ainda está sendo apurada, mas, ele acredita que tenha acontecido pela negativa da vítima de continuar participando da facção criminosa.