Ladrões azarados assaltam policial, um é baleado e o outro preso

Dois desocupados tiveram uma idéia, não estava acontecendo nada que levassem adrenalina e armados com um revólver calibre 32 municiar o decidiram aflorar o lado bandido de atrapalhado de um.

A dupla desprovida de massa encefálica pensante subiram em uma moto e na rua Hugo Carneiro, no bairro Bosque foram literalmente traídos pelo diferencial do irracional decidiram assaltar um policial civil que estava parado na rua.

Os aprendizes de criminosos se aproximaram estudaram o peito e anunciaram o assalto.



O policial altamente treinado entregou os que os assaltantes queriam e aguardou os bandidos subirem na moto e na maior calma e segurança sacou da arma e atirou na perna do piloto, identificado pelo nome de Celso David de Lima Pereira, de 20 anos, que de imediato caiu da moto e ficou fora de combate.

O policial altamente treinado entregou os que os assaltantes queriam e aguardou os bandidos subirem na moto e na maior calma e segurança sacou da arma e atirou na perna do piloto, identificado pelo nome de Celso David de Lima Pereira, de 20 anos, que de imediato caiu da moto e ficou fora de combate.

O garupa de 16 anos, não pensou duas vezes em abandonar o comparsa, mas o policial como e terminou o serviço, uma breve carreira segurou o guião e o obrigou a ser solidário com o comparsa. Um foi levado ao Pronto Socorro e o outro a delegacia. É o policial foi para casa com a certeza do dever cumprido e permaneceu no anonimato.