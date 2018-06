Deputado diz que 14 pessoas morreram em dois dias no Huerb e cobra investigação

De acordo com o político, entre os dias 14 e 15 deste mês, morreram 17 pessoas no maior hospital de urgência do Estado

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) denunciou que entre os dias 14 e 15 deste mês, respectivamente quinta e sexta-feira, morreram 14 pessoas no Pronto Socorro (PS) do Hospital de Urgência e Emergências de Rio Branco (Huerb).

“A saúde em Rio Branco está terrível. Um pai de família esteve no PS na sexta e foi informado de que teriam morrido 14 pessoas no PS da capital. Hoje outra denúncia dizendo a mesma coisa e falando que está faltando de tudo naquele hospital”, denunciou o parlamentar.

Gonzaga destacou ainda que sequer existe direção, pois o diretor pediu demissão e ninguém quer assumir por não haver condições de trabalho.

“Esta é a realidade da saúde do primeiro mundo que eles não querem mostrar. Na Fundação Hospital Estadual do Acre [Fundhacre] não tem sequer sutura para fechar uma cirurgia e as pessoas estão morrendo. Cadê a saúde de primeiro mundo do governador médico? Onde está esta saúde?”

Segundo o deputado, em Cruzeiro do Sul, a situação é a mesma coisa: falta medicamentos e profissionais. “Esse é o PT incompetente, inoperante e irresponsável e que ainda quer continuar no governo”, cobrou.

O parlamentar destacou ser a saúde é um direitos de todos e dever do Estado e cobrou a fiscalização disso por parte do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC): “Os promotores devem comparecer nestas unidades e fazer cumprir a Constituição Federal”.

Fonte: Folha do Acre