Motociclista colide contra carrinho de bebê e criança de 3 meses morre em hospital com traumatismo

Um motociclista fugiu sem prestar socorro após atropelar a jornalista Zayra Amorim e a filha dela de 3 meses. Ana Rachel, que estava no carrinho de bebê, foi lançada para fora, caiu no asfalto e teve traumatismo craniano.

Mãe e filha foram socorridas, mas a bebê morreu no Hospital da Criança, em Rio Branco, nesta terça-feira (19).

O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (18), na Avenida São João, bairro Apolônio Sales, na capital acreana. Zayra saiu de casa para ir à igreja, quando o motociclista a certou com a criança. Segundo a família, ele chegou a cair do veículo, levantou e fugiu sem prestar socorro.

Muito abalada, a irmã da jornalista, Juzzinet Amorim, conversou com o G1 e falou que a avó da criança também estava no momento da batida. Ela falou que o motorista ia no sentido contrário de Zayra. Ele estava acompanhado de outra pessoa e as informações repassadas à família afirmam que eles participavam de um racha.

“Ele estava na mão dele e elas estavam sentido contramão deles. Eram duas motos, mas essa estava mais a frente e foi a que bateu no carrinho. Zayra foi lançada no meio-fio, se machucou muito, estavam em alta velocidade e a neném voou cinco metros do local. Os vizinhos que socorreram, levaram ela para o Pronto-Socorro e lá diagnosticaram o traumatismo e encaminharam para o Hospital da Criança”, lamentou.

Ainda segundo Juzzinet, a menina ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu os ferimentos. Após a batida, o condutor se levantou, encarou a avó da bebê e foi embora.