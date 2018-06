Monitorado grava vídeo fumando maconha em frente ao Iapen, é preso e pede desculpa a agentes

Dois vídeos divulgados nas redes sociais causaram bastante repercussão nesta terça-feira (19). No primeiro, um presidiário monitorado por tornozeleira eletrônica fuma maconha na frente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/Ac). Na outra gravação, o mesmo homem aparece algemado e pedindo desculpa aos agentes penitenciários.

Em tom de deboche, Rilvan Silva Evangelista, 27 anos, diz que precisou ir ao instituto e devido o horário resolveu fazer uma “preza” e levar a droga para usar junto aos agentes que fazem a segurança dele. Com o celular nas mãos, Rilvan fuma o cigarro de maconha e aponta para a fachada do prédio onde funciona o órgão responsável pelo sistema penitenciário.

“Só um giro na city, aí hoje estou meio embaçado e vim fumar um em frente ao Iapen, vim fumar um aqui com o Iapen hoje. Sair de casa uma hora dessa pra vir aqui fumar um com eles. Eles fazem minha segurança, vim fazer essa preza”. Depois de compartilhar o vídeo na internet, os agentes o prenderem e gravaram o segundo vídeo, onde Rilvan pede desculpas pelo que fez. “Desculpa aí a todos os agentes do Iapen, e ao pessoal do monitoramento, só tenho a pedir desculpa. Esse vídeo foi um vídeo de mal gosto que eu fiz na frente do setor de vocês”, afirma ele chorando.

O Ecos da Notícia procurou a direção do Iapen, que por meio de sua assessoria informou que o presidiário foi ao instituto para fazer a manutenção do equipamento de monitoramento quando acabou fazendo o vídeo praticando desrespeito institucional. Devido essa situação, ele retornará à penitenciária para cumprir pena em regime fechado.