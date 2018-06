A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA e a Polícia Militar do Estado do Acre – PMAC publicaram na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feria, 19, o resultado final dos aprovados no concurso público para aluno soldado do quadro de praças combatentes (Nº 044 SGA/PMAC).

O resultado final do concurso público, na seguinte ordem: cargo, número de inscrição e nome do candidato em ordem de classificação. Confira: Os candidatos poderão obter informações por meio dos telefones (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, (68) 3025-0735 – Rio Branco, pelo e-mail [email protected] Acesse o resultado clicando aqui