Acidente envolvendo moto e bicicleta deixa jovem ferido, em Rio Branco

Um acidente envolvendo uma motocicleta CB twist de placa OXP-9003, deixou um ciclista ferido com gravidade no início desta noite de terça-feira (19) ao lado de um posto de combustível localizado na Estrada Alberto Torres, em Rio Branco.

A reportagem do Ecos da Notícia esteve no local e apurou com populares que, o ciclista tentava atravessar a pista quando foi colhido pela motocicleta que era conduzida por uma mulher. Com o impacto, o ciclista foi jogado ao chão, ficando desacordado.

O rapaz não portava nenhum documento, por isso não foi possível identifica-lo. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada e o encaminhou ao Pronto Socorro. A condutora da moto permaneceu no local até a chega do policiamento de trânsito.