TRAGÉDIA: Batida entre duas motocicletas mata jovem em Sena Madureira

O começo da noite deste domingo, 11 de março, foi marcado por uma tragédia na Avenida Brasil, em Sena Madureira. Duas motocicletas que trafegam em sentido contrário se chocaram na conhecida ‘ladeira do Aníbal’ quase em frente a Igreja Deus é Amor. O saldo foi extremamente negativo.

Atingido com uma forte pancada na cabeça, o jovem Yvan da Silva Nery, mais conhecido pelo apelido de “Bibi”, morador no Bairro Cafezal, em Sena, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. No asfalto da Avenida Brasil ficaram as marcas de sangue do ferimento causado em sua cabeça. Um outro morador identificado como Alan, conhecido por “Supla” que estava na garupa da moto de Bibi sofreu fratura em uma das pernas e se encontra em estado grave.

O ocupante da outra motocicleta identificado até o momento como Adalcicley, residente no Bairro Ana Vieira também ficou ferido, mas sem tanta gravidade.

As causas da colisão entre as duas motocicletas ainda estão sendo investigadas pela Polícia. Segundo relato de populares, “Bibi” e “Supla” desciam a Avenida Brasil, sentido centro. Já Adalcicley subia a Avenida com destino ao Bairro Ana Vieira. Em dado momento, um carro teria tentado ultrapassar a motocicleta de Adalcicley. Pra não se chocar com o carro, os outros dois moradores desviaram tal veículo e acabaram colidindo com a moto. Todas essas informações ainda estão apuradas pela polícia.

O clima no momento é de muita comoção entre os moradores de Sena Madureira dada a tragédia desta noite.

