Pai e filha de 4 anos morrem baleados na porta de casa em MG

Vitima tinha envolvimento uma quadrilha especializada em explosão de caixas eletrônicos

Um homem de 34 anos e sua filha, de 4, foram mortos a tiros na madrugada desta segunda-feira (12) em frente à própria residência, no Bairro Jardim Europa, em Uberlândia (MG). A criança estava no colo do pai no momento dos disparos.

Testemunhas informaram aos policiais que os autores do crime estavam dentro de um veículo, que atiraram diversas vezes. O homem morreu no local, após sofrer quatro disparos.

A menina chegou a ser socorrida e levada para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do Bairro Luizote. Em seguida, ela seria transferida para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), mas morreu ao dar entrada na instituição de saúde.

Ao G1, a polícia informou que a vítima estava envolvida com uma quadrilha especializada em explosão de caixas eletrônicos. Até o momento, os criminosos ainda não foram identificados.

Curtir isso: Curtir Carregando...