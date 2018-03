Manaus: vizinho suspeito de estuprar e degolar adolescente é linchado

A jovem de 13 anos foi abordada pelo agressor quando voltava para casa e levada para um terreno baldio

A adolescente Juliana Lima Rodrigues, de 13 anos, foi estuprada e degolada na manhã deste sábado (10) no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus. O vizinho, suspeito de cometer o crime, a teria abordado quando ela voltava para casa e a levou para um terreno baldio próximo, onde cometeu o crime.

De acordo com o ‘G1’, o homem tentou escapar pulando muros e telhados de casas da comunidade Novo Reino e terminou por ser perseguido e linchado por populares. Ele foi atingido com pauladas, facadas e pedradas.

A Polícia Militar precisou acionar efetivo das 30ª e 9ª Cicoms para controlar a multidão e co a chegada o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) , ficou constatado que o suspeito já estava morto.

O crime

Segundo familiares da jovem, Juliana voltava para casa após passar a noite na residência de uma amiga na rua Benedito Lira, por volta das 5h30. A adolescente caminhava sozinha. Ela foi abordada por um homem a poucos metros de distância de sua casa.

Há indícios de que a adolescente teria sido violentada sexualmente. Segundo a família, a vítima foi achada sem roupas e com um corte profundo no pescoço, provavelmente feito com pedaços de vidro. A garota morreu no local do crime.

