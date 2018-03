Funcionários dos Correios entram em greve a partir das 22h

Paralisação terá início nesta segunda-feira (12) por prazo indeterminado

Os funcionários dos Correios vão entrar em greve por prazo indeterminado a partir das 22h desta segunda-feira (12), de acordo com a Fentect, federação que reúne sindicatos da categoria.

O motivo é a mudança no plano de saúde dos trabalhadores, que está em julgamento no TST (Tribunal Superior do Trabalho). A alteração defendida pela gestão da estatal retiraria pais, filhos e cônjuges do plano.

Hoje, a assistência bancada pela empresa supera os R$ 12 mil por funcionário e custa R$ 1,8 bilhão por ano, conforme revelou reportagem da Folha em dezembro.

Consumidores que deixarem de receber contas devido à greve devem procurar alternativas para fazer o pagamento. Elas podem ser quitadas na internet, na loja física ou via depósito bancário. Com informações da Folhapress.

