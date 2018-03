Com medida protetiva, mulher ataca marido a facada após sofrer ameaça

Os dois foram apresentados na Central de Flagrantes.

A Polícia Militar prendeu no domingo (11), Júnior F. S., e Joelia R. R., ambos de 24 anos em uma residência na Rua Mário Andreazza, bairro São Francisco, zona Leste de Porto Velho. A mulher informou que possui uma medida protetiva contra o marido, mas mesmo assim mora junto com ele.

Na ocasião, o esposo acordou estressado, quebrando móveis de dentro de casa. Júnior teria passado a xingar e ameaçar matar a mulher. Com medo, Joelia se armou com uma faca e atacou o marido com um golpe da na região sa coxa esquerda.

Ele correu, pediu ajuda dos pais e foi socorrido para a UPA. Uma equipe de policiais militares colheu informações sobre o ocorrido e deu voz de prisão ao casal – a mulher por lesão corporal e para o homem pelo crime de ameaça. Os dois foram apresentados na Central de Flagrantes.

Curtir isso: Curtir Carregando...