Adolescente de 13 anos é abusada pelo tio no DF; suspeito é preso

Mais um caso de violência sexual foi registrado no Distrito Federal. Um homem foi preso depois de estuprar a sobrinha de 13 anos, na manhã desse sábado (10), na Ceilândia. Após o crime, a menina fugiu da casa dela e começou a gritar.

De acordo com informações do Correio Braziliense, o suspeito teria obrigada a vítima a tirar a roupa. Ele também a ameaçou com uma faca e ordenou que a garota fizesse sexo oral nele. Acionada, a polícia iniciou as buscas e localizou o agressor. Ele foi autuado e responderá por estupro de vunlnerável.

