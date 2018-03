Vagas de estágio na Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica visa formar cadastro de reserva para Programa de Estágio, voltado para estudantes nível médio e médio/técnico.

A Caixa, por intermédio da Gerência Nacional Quadro de Pessoas e Remuneração – GEPER e do Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, torna pública a realização de processo seletivo para formação de cadastro de estágio remunerado. Podem participar estudantes de nível médio, nível técnico em administração, técnico em administração integrado ao ensino médio, técnico em secretariado integrado ao ensino médio, técnico em finanças integrado ao ensino médio, técnico em informática (somente para Brasília) e técnico em informática integrado ao ensino médio (somente para Brasília).

Os contratados irão receber os seguintes valores de bolsa e auxílio transporte, referente aos cursos de nível médio e técnicos:

Bolsa auxílio – 5 horas: R$ 500,00;

Bolsa auxílio – 4 horas: R$ 400,00;

Auxílio Transporte: R$ 130,00.

Estudantes que comprovadamente participam ou participaram do Programa Vira-Vida do SESI terão pontuação extra no processo seletivo. Para os candidatos com deficiência, por sua vez, serão reservados 10% do total de vagas disponibilizadas, cuja classificação será realizada em lista separada dos demais candidatos (as).

Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o site do CIEE (www.ciee.org.br), clicar em “Estudantes” – “Processos Seletivos” – logotipo da Caixa, até às do dia 14 de março de 2018.

A seleção dos candidatos será por meio de prova on-line, a ser realizada no ato e durante o período da inscrição, além da entrevista, prevista para o dia 9 de abril de 2018.

O processo seletivo terá validade de seis meses a partir da publicação da lista final de classificados, podendo ser prorrogado a critério da Caixa.

