TIROTEIO: Perseguição, troca de tiros e acidente termina com um suspeito baleado

Em Rondônia

O quarto suspeito fugiu com outra arma em mãos

Após uma intensa perseguição, acidente e troca de tiros, equipes da Polícia Militar conseguiram prender Anderson F. C., 29, Allan B. S., 26, e Matheus A. B, 22, que foi alvejado com um tiro. O caso aconteceu no sábado (10), na Rua Daniela, bairro Cuniã, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pelo Rondoniaovivo, uma equipe do Núcleo de Inteligência da PM estava em patrulhamento pela região Leste, quando notou que estaria sendo seguida por quatro suspeitos em um carro Ford Ka de cor preta. Os militares que estavam em uma viatura descaracterizada, logo acionaram a sirene e o giroflex.

Neste momento, o bando ultrapassou o veículo oficial e saiu em fuga. Os policiais pediram apoio via rádio de outras guarnições e teve início a uma intensa perseguição. Em dado momento, os suspeitos saíram da Avenida Mamoré e pegaram a Avenida Amazonas na contramão. Eles acabaram colidindo frontalmente com um motociclista, mas continuaram a fuga. Já na Rua Daniela, o motorista do carro perdeu o controle da direção e se chocou contra o muro de uma residência.

Neste instante, Matheus trocou tiros com os policiais e acabou alvejado. Os outros três saíram pulando muros de residências, porém, dois foram interceptados após o cerco ser feito.

Uma pistola calibre 380 contendo nove munições foi apreendida com Matheus. O quarto suspeito fugiu com outra arma em mãos.

O pai dele esteve no local e disse que o filho se chama Leonardo G., e que tinha saído com carro o seu carro. O homem informou ainda que o filho é apenado do regime semiaberto na Colônia Penal. Os três presos ficaram á disposição da Justiça.

Curtir isso: Curtir Carregando...