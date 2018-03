PRF-AC apreende quase 30 kg de cocaína em motores de carros e dois homens são presos

Dois homens foram presos após a Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF-AC) encontrar 29,5 quilos de cocaína escondidos dentro de motores de dois carros que eram conduzidos por eles. A apreensão ocorreu por volta de 19h de sábado (10) durante uma ação de rotina. A dupla foi abordada no km 97 da BR-317, no município de Senador Guiomard.