Por vingança, irmãos matam homem a facadas no interior do Acre, diz polícia

Dois irmãos, de 21 e 27 anos, são suspeitos de matar Edivaldo Santana Vieira, de 37 anos, a facadas. O crime ocorreu no sábado (10), por volta de 17h, na Rua Simão Leite Damasceno, no bairro Senador Pompeu, em Tarauacá, interior do Acre, e teria sido motivado por vingança. A informação foi confirmada pela Polícia Militar (PM-AC) do município.