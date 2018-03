PM apreende duas armas de fogo e recupera duas motocicletas em uma noite

Durante o serviço deste sábado, 10 de março, policias militares que atuam no 2° Batalhão de Polícia Militar (2°BPM) apreenderam duas escopetas e recuperaram duas motocicletas em ocorrências na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

As duas armas de fogo foram apreendidas após denúncia anônima, no bairro Amapá. Os militares, com informações de endereço e características do suspeito, se deslocaram ao local e encontraram uma dupla.

A guarnição visualizou quando um dos envolvidos passou uma mochila para o outro, que fugiu sendo acompanhado pelos policiais e capturado quando se escondia embaixo da cama, em uma residência nas proximidades. Na mochila estava uma escopeta cal.28.

Arma de fogo no mesmo endereço

A mesma equipe policial foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), informando existir outro indivíduo armado no mesmo endereço da apreensão anterior.

Novamente os militares se deslocaram para averiguar e avistaram um homem armado, que fugiu quando percebeu a presença dos policiais, jogando um objeto na mata. Após buscas, foi encontrada uma escopeta cal 12.

Duas motocicletas recuperadas

Com informações passadas por denúncia anônima, dando conta de um local usado para esconder motos roubadas no bairro Belo Jardim, militares fizeram a averiguação e encontraram uma motocicleta Honda Fan, cor preta, escondida.

A segunda motocicleta, Honda Fan, cor azul, sem placa, foi encontrada às margens da BR 364, bairro Albert Sampaio, abandonada. Após consulta foi constatado o registro de roubo e furto do veículo.

Os policiais militares encaminharam as ocorrências para as delegacias competentes, para os procedimentos cabíveis aos fatos.

