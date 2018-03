INCONFORMADO: Homem arromba casa da ex e tenta matá-la armado com facão

Segundo a polícia, o casal está separado há uma semana

Uma guarnição da PM prendeu na madrugada deste domingo (11), Eldo S. N., 38, acusado de invadir uma residência no bairro Marcos Freire, zona Leste de Porto Velho, e ameaçar matar a ex-mulher de 24 anos a golpes de facão.

Segundo a polícia, o casal está separado há uma semana. Inconformado com o fim do relacionamento, o suspeito foi até a residência da ex, arrombou a porta e afirmou que ia matá-la, caso não voltasse para ele. O crime foi praticado na frente de três crianças – filhas do casal.

A Polícia Militar foi acionada, uma equipe esteve no local e prendeu o suspeito em flagrante.

