Homem é executado com dois tiros no Travessão B-40 entre a Linha 100 e 105

Em Rondônia

No fim da tarde desta sexta-feira (09/03), a Polícia Militar de Alto Paraíso foi informada que no travessão B-40 entre a Linha 100 e 105 havia um corpo caído as margens da via.

De imediato uma guarnição comandada pelo Cabo Maximiano foi ao local informado e confirmou o fato, avistando um homem caído ao solo ja sem vida com sinais de perfurações provocadas por arma de fogo e que próximo a vítima se encontrava uma motocicleta estacionada sendo de sua propriedades, sendo assim isolado o local e acionado a perícia técnica de Ariquemes.

Com a chegada dos peritos foi possível obter informações da identidade do Corpo, sendo identificado como Silvonei Rodrigues dos Santos de 50 anos. A vítima apresentava duas perfurações, uma na cabeça e outra no tórax, possivelmente arma calibre 22, a moto da vítima com letras, NCV-4348, placa de Ariquemes estava estacionada próximo ao corpo, o que leva a crer que a vítima conversava com o assassino quando foi executada.

A Polícia encontrou no bolso de Silvonei a quantia 31 reais, 02 celulares e documentos pessoais. Moradores da região que passavam pelo local do crime disseram a polícia que não conhecem a vítima, e que não é morador da região.

Após os trabalhos de praxe da perícia, o corpo da vítima foi removido pela funerária de plantão ao IML de Ariquemes. Agentes da delegacia de homicídios colheram informações e ja começam a investigar o caso, Silvonei foi a primeira vítima de crime de homicídio neste mês de março no Vale do Jamari.

