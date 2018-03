DETRAN – AC abre processo seletivo

Processo seletivo do Departamento Estadual de Trânsito do Acre abre 20 vagas para Examinadores de Trânsito com remuneração de R$ 2.130,25.

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa e o Departamento Estadual de Trânsito do Acre anunciaram por meio do edital SGA/DETRAN Nº 001/2018 as regras para realização de processo seletivo simplificado, destinado à contratação por tempo determinado de 20 Examinadores de Trânsito.

Os selecionados terão que cumprir jornada de trabalho será de 40 horas semanais e perceberão remuneração de R$ 1.330,65, mais Gratificação de Insalubridade no valor de R$ 99,60 e Gratificação de Atividade de Trânsito de R$ 600,00. Das vagas existentes, 5% serão destinadas às pessoas com deficiência.

Inscrições e seleção

Para efetivar a inscrição o candidato deverá acessar o site www.sga.ac.gov.br, até o dia 14 de março de 2018, preencher o Formulário de Inscrição online e entregá-lo preenchido à mesa receptora, juntamente com o Curriculum Vitae e as cópias dos documentos comprobatórios de todos os títulos, no horário de 8h às 12h ou das 14h às 17h, em um dos endereços abaixo:

Brasiléia – Sede da 6° CIRETRAN – Rua 12 de Outubro, 635 – Três Botequins;

Cruzeiro do Sul – Sede da 1ª CIRETRAN – Av. Boulevard Thaumaturgo, 1180 – Centro;

Rio Branco – Unidade de Atendimento do DETRAN – Av. Antonio da Rocha Viana, 2005 – Vila Ivonete.

Além da avaliação do currículo/títulos, os candidatos passarão por entrevista e investigação social e criminal. O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de um ano, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final.

