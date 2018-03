Corpo de homem encontrado boiando em rio com as mãos amarradas

Em Rondônia

Na manhã da quinta-feira, 08, através de informações da central de operações, a guarnição de plantão se deslocou até o distrito do Araras, distante 40 Km do município de Nova Mamoré, nas proximidades da ponte onde segundo informações havia um cadáver boiando nas águas.

Ao chegar no local a guarnição constatou a veracidade da informação e solicitou a presença da perícia técnica no local. O corpo foi encontrado por um transeunte que passava pelo local.

Segundo informações de populares, o corpo estava na boca do rio Araras, cerca de 100 metros do local onde foi encontrado pela equipe policial, também foi apurado que pessoas trouxeram o cadáver amarrado por meio de uma corda para a margem do rio.

Informações passadas por populares da região apontam que a vítima era apenas conhecida como “Paulista” ele era um andarilho que havia chegado ao distrito do Araras há 10 dias, ninguém soube informar o nome da vítima.

No momento da remoção do cadáver, os policias observaram que ele estava amarrado com as mãos para trás do corpo, apresentava também ferimentos próximo ao olho direito e outro perto da axila direita. A perícia técnica não soube apontar o que causou esses ferimentos.

Encerrado os trabalhos pericias o corpo foi liberado para a funerária de plantão. O fato será investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município de Nova Mamoré.

